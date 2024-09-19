Нож в спину Путина: союзница России передает Украине боеприпасы — Reuters

По словам чиновников, среди европейских стран, которые присылают индийские боеприпасы в Украину, есть Италия и Чехия.

Индийские изготовители оружия продавали европейским странам артиллерийские снаряды, а те передавали их Украине. Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю, несмотря на протесты Москвы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и данные таможни.

Отмечается, что передающая боеприпасов для поддержки обороны Украины от России происходит уже более года. По словам трех индийских чиновников, Кремль поднимал этот вопрос по меньшей мере дважды, в частности, во время июльской встречи между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его индийским коллегой.

Издание пишет, что два источника в правительстве Индии и в оборонной промышленности рассказали, что Нью-Дели производит очень небольшое количество боеприпасов, используемых Украиной. Один чиновник заявил, что это менее 1% от общего количества оружия, импортируемого Киевом после войны.

По словам неназванных испанского и высокопоставленного индийского чиновников, среди европейских стран, которые отправляют индийские боеприпасы в Украину, есть Италия и Чехия, которая возглавляет инициативу поставлять Киеву артиллерийские снаряды из-за пределов Европейского Союза.

Информационному агентству Reuters не удалось определить, были ли боеприпасы перепроданы или подарены Киеву европейскими заказчиками.

Напомним, по данным Bloomberg Украина обратилась в Индию, чтобы та заняла более активную роль в прекращении войны России в Украине.

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