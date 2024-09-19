Ніж у спину Путіна: союзниця Росії передає Україні боєприпаси - Reuters

За словами посадовців, серед європейських країн, які надсилають індійські боєприпаси до України, є Італія та Чехія.

Індійські виробники зброї продавали європейським країнам артилерійські снаряди, а ті передавали їх Україні. Нью-Делі не втручається, щоб зупинити торгівлю, незважаючи на протести Москви.

Про це інформує Reuters із посиланням на джерела та дані митниці.

Зазначається, що передаваеея боєприпасів для підтримки оборони України від Росії відбувається вже більше року. За словами трьох індійських почадовців, Кремль порушував це питання щонайменше двічі, зокрема під час липневої зустрічі між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і його індійським колегою.

Видання пише, що два джерела в уряді Індії та в оборонній промисловості розповіли, що Нью-Делі виробляє лише дуже невелику кількість боєприпасів, які використовуються Україною. Один чиновник заявив, що це менше 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Києвом після війни.

За словами неназваних іспанського та високопоставленого індійського чиновників, серед європейських країн, які надсилають індійські боєприпаси в Україну, є Італія та Чехія, яка очолює ініціативу постачати Києву артилерійські снаряди з-за меж Європейського Союзу.

Інформаційному агентству Reuters не вдалося визначити, чи були боєприпаси перепродані чи подаровані Києву європейськими замовниками.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Україна звернулася до Індії, щоб та зайняла більш активну роль у припиненні війни Росії в Україні.

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