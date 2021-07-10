Обвал дома в Майами: через две недели на месте трагедии нашли живого кота

Обвал дома в Майами: через две недели на месте трагедии нашли живого кота

Хозяева животного выжили.

На месте обвала жилого дома в округе Майами-Дейд две недели назад нашли живого кота.

Фото и видео животного, что спаслось, обнародовало NPR.

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Кот по кличке Бинкс жил на девятом этаже. По словам мерки округа Майами-Дейд Даниэллы Левин Кофе, волонтеры нашли кота рядом с завалами. Животное доставили в приют, а там ее удалось идентифицировать.

Хозяева Бинкс выжили. Они увидели в соцсети объявление, а потом пришли в приют проверить, это не их кот. Оказалось, что это их домашнее животное.

Напомним, 12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня. Известно о 78 погибших, а еще 62 человека считаются пропавшими без вести.

Среди объявленных пропавшими без вести вести , которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе с США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

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