Одна из стран продлила временную защиту для украинских беженцев

Литва продлила временную защиту для украинских беженцев еще на год – до марта 2025 года.

Об этом заявила глава департамента миграции Литвы Эвелина Гузинскайте, сообщает LRT.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва выдала 46 тысяч электронных вида на жительство на основании временной защиты. Кроме того, каждый день продолжают регистрироваться новые беженцы.

В настоящее время в Литве проживает более 85 тысяч украинцев. Они составляют крупнейшую иностранную общину в стране.

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"Однако большинство украинцев, приезжающих в Литву, испытывают трудности с адаптацией к жизни в стране. Многие из них связывают свое будущее с Украиной, поэтому "привыкать к жизни в Литве не склонны", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Литве с ноября 2023 года увеличился поток беженцев из Украины. За последнюю неделю ноября в страну ЕС прибыли и зарегистрировались 173 граждан Украины.

Добавим, Германия продолжают принимать беженцев, которые бегут от войны в Украине и оказывают им помощь. Украинцы могут въезжать на территорию Германии без визы. Однако находиться в стране без регистрации разрешено в срок до 90 дней. Далее нужно подать заявку на обретение статуса временной защиты.

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