Макрон пригласил Орбана в Париж: Politico сообщило детали

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на встречу в Париж венгерского премьера Виктора Орбана. Французский лидер надеется найти компромисс по поводу начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Париже.

В Елисейском дворце считают, что венгерский политик все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС. По словам неназванного источника, в Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от ЕС.

"Это сугубо тактический момент. Поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", — отметил источник.

Тем временем дипломат из другой европейской страны назвал угрозы премьер-министра Венгрии политическим спектаклем, а также пытался противостоять впечатлению, что Орбан диктует повестку дня другим 26 странам, говоря: "Еще один день, еще одно письмо из Будапешта. Что нового?"

Впрочем, еще один высокопоставленный дипломат из третьей страны ЕС сказал, что Орбан становится все более неуступчивым. Кроме того, представитель Евросоюза в Брюсселе также сказал, что в этот раз глава правительства Венгрии кажется, действительно дает понять, что не отступит от своей позиции по вступлению Украины, даже если получит больше средств от Европы.

Заявление Орбана о вступлении Украины в ЕС

Виктор Орбан предлагает вообще не выносить вопрос вступления Украины в ЕС на саммит в декабре. Он повторил российские нарративы, что Евросоюз должен поддерживать Киев не в войне, а в стремлениях к миру. По его словам, членство Украины в ЕС "сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии".

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал заявление венгерского политика. В частности, он отметил, что у ЕС уже есть соглашение об ассоциации с Киевом.

В Еврокомиссии также отреагировали на скандальное заявление Орбана. Представительница Ана Пизонеро подчеркивает, что ЕК не поддерживает позицию главы правительства Венгрии, мол, действия ЕС в отношении Украины являются "необоснованными и плохо подготовленными".

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