От COVID-19 в Индонезии умерла главная исследовательница вакцины Sinovac

Смерть ученой произошла на фоне того, что смертность от коронавируса достигла рекордного уровня в Индонезии, одной из стран, где вакцина Sinovac использовалась наиболее широко.
В Индонезии в результате заражения коронавирусом умерла главная ученая по проведению исследований китайской вакцины Sinovac Новилия Сьяфри Бахтияр.
Об этом сообщает CNN.
На странице в Instagram министр государственных предприятий Эрик Тохир опубликовал сообщение, в котором оплакивает "огромную потерю" в компании BioFarma, которая производит вакцину. Он не назвал причину ее смерти.
"Она была ведущим ученым и руководителем десятков клинических испытаний, проведенных BioFarma, включая клинические испытания вакцины COVID-19 в сотрудничестве с Sinovac", — написал он.
Отмечается, что смерть исследовательницы произошла на фоне того, что смертность от коронавируса достигла рекордного уровня в Индонезии, одной из стран, где вакцина Sinovac использовалась наиболее широко.
Напомним
- По данным Университета Джонса Хопкинса, Индонезия — одна из наиболее пострадавших от пандемии стран, там зарегистрировано почти 2 млн случаев заражения и более 53 000 смертей. В течение последних недель два наиболее густонаселенных острова — Ява и Суматра — сообщают о резком росте числа больных.
- В сельских районах Индонезии даже начали раздавать цыплят, чтобы стимулировать местных жителей вакцинироваться от COVID-19. Цыплят раздают людям от 45 лет и старше после того, как они сделают прививки.
- Резкий рост заболеваемости заставил ряд медучреждений развернуть мобильные COVID-госпитали. В то же время правительство отказывается от усиленного карантина, оставляя в действии режим PPKM Mikro, который предусматривает некоторые ограничения активности населения.