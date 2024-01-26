Падение Ил-76: США проводят расследование во взаимодействии с Украиной

Соединенные штаты Америки после падения Ил-76 в Белгородской области проводят расследование по тесному взаимодействию с Украиной. Несмотря на это РФ делает все возможное, чтобы усложнить возможность проверки данных.

Об этом заявил 25 января заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в Вашингтоне.

По его словам, они продолжают выяснять факты.

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"Взаимодействовать с российской стороной в этом вопросе очень трудно, поскольку российское правительство делает все, чтобы усложнить возможность проверки фактов, а полагаться на какое-либо независимое освещение ситуации невозможно, ведь в России просто отсутствуют свободные СМИ", — подчеркнул он.

При этом он напомнил, что президент Зеленский призвал провести международное расследование авиакатастрофы, а также статус украинских военнопленных.

"Поэтому на сегодняшний день мы просто продолжаем поддерживать тесную связь с украинским правительством, чтобы установить факты и выяснить, что именно произошло", – сказал Пател.

Что известно о падении Ил-76

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода сказал, что на 24 января действительно готовился обмен пленными между Россией и Украиной.

В настоящее время украинское Главное управление разведки воздерживается от комментариев относительно обнародованных Россией списков украинских военнопленных, которые якобы могли находиться на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76.

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