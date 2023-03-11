Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Папа Римский согласился посетить Киев, но есть условие

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1809
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Папа Римский согласился посетить Киев, но есть условие

Фото: Associated Press

Франциск выразил надежду на изменение обстоятельств.

Папа Римский Франциск готов посетить Киев, но только если потом он уедет в Москву.

Об этом понтифик заявил в интервью La Nacion.

"Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при поездке в Москву. Я поеду в оба места или ни в одно", — заявил он.

На реплику журналистки, что поездка в Москву пока невозможна, Франциск признал этот факт, но выразил надежду на изменение обстоятельств.

"Мы надеемся, что сможем это сделать, да. Я не закрыл эту дверь", – заявил понтифик.

Напомним, Франциск рассказал, что во второй день российского вторжения в Украину он хотел поговорить с Путиным телефоном, но российская сторона отклонила запрос.

Папа Римский призывает Путина к переговорам

Папа Римский призывает Путина к переговорам

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1809
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация