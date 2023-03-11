Папа Римский согласился посетить Киев, но есть условие

Папа Римский Франциск готов посетить Киев, но только если потом он уедет в Москву.

Об этом понтифик заявил в интервью La Nacion.

"Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при поездке в Москву. Я поеду в оба места или ни в одно", — заявил он.

На реплику журналистки, что поездка в Москву пока невозможна, Франциск признал этот факт, но выразил надежду на изменение обстоятельств.

"Мы надеемся, что сможем это сделать, да. Я не закрыл эту дверь", – заявил понтифик.

Напомним, Франциск рассказал, что во второй день российского вторжения в Украину он хотел поговорить с Путиным телефоном, но российская сторона отклонила запрос.

Папа Римский призывает Путина к переговорам

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