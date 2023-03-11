Папа Римський погодився відвідати Київ, але є умова

Франциск висловив надію на зміну обставин.
Папа Римський Франциск готовий завітати до Києва, але тільки якщо потім він поїде до Москви.
Про це понтифік заявив в інтерв'ю La Nacion.
"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки до Москви. Я поїду в обидва місця або в жодне", - заявив він.
На репліку журналістки, що поїздка до Москви наразі неможлива, Франциск визнав цей факт, але висловив надію на зміну обставин.
"Ми сподіваємось, що зможемо це зробити, так. Я не закрив ці двері", – заявив понтифік.
Нагадаємо, Франциск розповів, що на другий день російського вторгнення в Україну він хотів поговорити з Путіним телефоном, але російська сторона відхилила запит.
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