Папа Римський погодився відвідати Київ, але є умова

Папа Римський Франциск готовий завітати до Києва, але тільки якщо потім він поїде до Москви.

Про це понтифік заявив в інтерв'ю La Nacion.

"Я готовий поїхати до Києва. Я хочу до Києва. Але за умови поїздки до Москви. Я поїду в обидва місця або в жодне", - заявив він.

На репліку журналістки, що поїздка до Москви наразі неможлива, Франциск визнав цей факт, але висловив надію на зміну обставин.

"Ми сподіваємось, що зможемо це зробити, так. Я не закрив ці двері", – заявив понтифік.

Нагадаємо, Франциск розповів, що на другий день російського вторгнення в Україну він хотів поговорити з Путіним телефоном, але російська сторона відхилила запит.

Папа Римський закликає Путіна до переговорів

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