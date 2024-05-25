Партизаны нарушили работу важного логистического узла РФ

Агент движения сопротивления совершил диверсию на железной дороге в российском Ярославле.

Об этом сообщили партизаны "АТЕШ".

Отмечается, что агент уничтожил релейный шкаф, что привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки".

По данным партизан, Ярославль является важным логистическим узлом, который россияне используют в военных целях.

"Благодаря успешной диверсии мы усложнили транспортировку продукции военного назначения таких компаний, как "Ярославский радиозавод", Рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и других", — говорится в сообщении.

Кроме того, партизаны также анонсировали новые операции.

Напомним, партизаны устроили диверсию в российском Смоленске, чем ослабили ПВО в регионе.

К слову, по данным источников ТСН.ua, несколькими днями ранее СБУ вместе с Силами беспилотных систем ВСУ устроили в России "фейерверк" на военном аэродроме "Кущевск" и Славянском НПЗ.