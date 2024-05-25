Партизани зіпсували роботу важливого логістичного вузла РФ

Агент руху опору здійснив диверсію на залізниці в російському Ярославлі.

Про це повідомили партизани "АТЕШ".

Зазначається, що агент знищив релейну шафу, що призвело до неполадок у роботі найближчої залізничної станції "Полянки".

За даними партизан, Ярославль є важливим логістичним вузлом, який росіяни використовують у військових цілях.

"Завдяки успішній диверсії ми ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибінський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Луч" та інших", — йдеться в повідомленні.

Крім того, партизани також анонсували нові операції.

Нагадаємо, партизани влаштували диверсію в російському Смоленську, чим послабили ППО в регіоні.

До слова, за даними джерел ТСН.ua, кількома днями раніше СБУ разом із Силами безпілотних систем ЗСУ влаштували в Росії "феєрверк" на військовому аеродромі "Кущевськ" та Слов’янському НПЗ.