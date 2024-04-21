Патриарх Кирилл удивлен тем, что ему запретили поездки в Европу

Глава РПЦ и приспешник Путина заметил, что западные санкции его не пугают.

Глава Русской православной церкви патриарх Московский Кирилл считает, что введенные против него санкции несправедливы, поскольку он никого "не обижал" и "не нарушал законов".

Такое заявление церковника, открыто поддерживающего Путина и войну против Украины, цитирует российское издание "Коммерсант".

“Сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, с общественными организациями, все было хорошо. Почему?" — удивляется один из самых активных поджигателей войны в России.

В конце концов, патриарх Кирилл пришел к выводу, что санкции против него введены потому, что Русская православная церковь избрала другой “цивилизационный путь развития”.

При этом он утверждает, что западные санкции его не пугают. “Запрещают патриарху ездить за границу теперь? Как будто могут этим напугать”, — отметил Кирилл.

Как известно, глава РПЦ активно поддерживает войну с Украиной, оправдывая ее в своих проповедях. В частности, во время видеоконференции с Папой Римским Франциском он отстаивал необходимость войны, утверждая, что Россию принудили к этому планы НАТО по Украине.

В сентябре 2022 года патриарх Кирилл в своей проповеди заявил, что смерть на войне "смывает все грехи", а военным заявлял, что у них "не должно быть никаких сомнений в правильности избранного пути".

Санкции против патриарха Кирилла ввели Великобритания, Канада и Украина, он стал первым россиянином, включенным в национальный список санкций Чехии, а также получил запрет на въезд в Литву.

Еврокомиссия предлагала ввести ограничения в отношении главы РПЦ на уровне Евросоюза, однако Венгрия заблокировала эту инициативу.

Напомним, недавно так называемый "Всемирный русский народный собор" под председательством председателя Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского Кирилла издал приказ, в котором война в Украине называется "священной". После ее окончания "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

Читайте также: