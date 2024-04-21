Патріарх Кирило здивований тим, що йому заборонили поїздки в Європу

Очільник РПЦ і поплічник Путіна зачвив, що західні санкції його не лякають.

Глава Російської православної церкви патріарх Московський Кирило вважає, що запроваджені проти нього санкції несправедливі, оскільки він “нікого не ображав” і “не порушував законів”.

Таку заяву церковника, який відкрито підтримує Путіна та війну проти України, цитує російське видання “Комерсант”.

“Співпрацював, взаємодіяв із урядами, із громадськими організаціями, все було добре. Чому?” - дивується один з найактивніших паліїв війни у Росії.

Зрештою патріарх Кирило дійшов висновку, що санкції проти нього запроваджені тому, що Російська православна церква обрала інший “цивілізаційний шлях розвитку”.

При цьому він стверджує, що західні санкції його не лякають. “Забороняють патріархові їздити за кордон тепер? Начебто можуть цим налякати”, — зазначив Кирило.

Як відомо, глава РПЦ активно підтримує війну з Україною, виправдовуючи її у своїх проповідях. Зокрема, під час відеоконференції з Папою Римським Франциском він відстоював необхідність війни, стверджуючи, що Росію змусили до цього плани НАТО щодо України.

У вересні 2022 року патріарх Кирило у своїй проповіді заявив, що смерть на війні “змиває всі гріхи”, а військовим заявляв, що у них “не повинно бути жодних сумнівів щодо правильності обраного шляху”.

Санкції проти патріарха Кирила запровадили Велика Британія, Канада та Україна, він став першим росіянином, включеним до національного списку санкцій Чехії, а також отримав заборону на в'їзд до Литви.

Єврокомісія пропонувала запровадити обмеження щодо очільника РПЦ на рівні Євросоюзу, проте Угорщина заблокувала цю ініціативу.

Нагадаємо, нещодавно так званий “Всесвітній російський народний собор” під головуванням голови Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Московського Кирила видав “наказ”, у якому війна в Україні називається "священною". Після її закінчення "вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії".

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