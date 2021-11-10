Подняться можно на высоту почти в 400 метров.
Пешком на небоскреб — в Нью-Йорке открыли необычный аттракцион.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 ноября.
Его посетители за 185 долларов могут взобраться на небоскреб. Всех желающих учат, как обращаться со страховкой, и переодевают в специальные костюмы – чтобы во время подъема ничто не могло выпасть из карманов на прохожих внизу.
Подняться можно на высоту почти в четыре сотни метров. Там есть специальная смотровая площадка, где нет ограждения, так что кажется, будто Нью-Йорк лежит прямо под ногами.
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