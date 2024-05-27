Под Москвой в Балашихе сбили беспилотник: что известно (фото)

Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в московские аэропорты из-за беспилотника.

В подмосковной Балашихе силы ПВО сбили беспилотник.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, пишет "Медуза".

Инцидент произошел около 21:00 в микрорайоне Кучино. По словам чиновника, обломки дрона упали на частный дом.

"Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал... Жители Балашихи могли слышать хлопки – прошу сохранять спокойствие, все службы работают на месте", – написал Воробьев в Telegram.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что над территорией Московской области был уничтожен "малоразмерный воздушный шар".

По информации Telegram-канала "112", в результате падения обломков сбитого беспилотника в Балашихе пострадал один человек – он получил травму лица.

Падение беспилотника в Подмосковье / Фото: Telegram-канал Mash

Агентство ТАСС со ссылкой на авиационные службы пишет, что вечером 27 мая самолеты, находившиеся на эшелонах на северо-востоке от Москвы, временно изменили курсы взлетов и посадки. Это изменение скажется на прибытии рейсов.

Нагадаємо, Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами: з'явилися певні ознаки.

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