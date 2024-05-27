Під Москвою у Балашихі збили безпілотник: що відомо (фото)

Літаки змінили курси зльотів та посадки в московські аеропорти через безпілотник.

У підмосковній Балашихі сили ППО збили безпілотник.

Про це повідомив губернатор регіону Андрій Воробйов, пише "Медуза".

Інцидент стався близько 21:00 у мікрорайоні Кучіно. За словами чиновника, уламки дрону впали на приватний будинок.

"Люди, які перебували в будинку, встигли евакуюватися, ніхто не постраждав... Жителі Балашихи могли чути хлопки — прошу зберігати спокій, усі служби працюють на місці", — написав Воробйов Telegram.

Тим часом Міноборони РФ повідомило, що над територією Московської області було знищено "малорозмірну повітряну кулю".

За інформацією Telegram-каналу "112", внаслідок падіння уламків збитого безпілотника у Балашисі постраждала одна людина – він отримав травму обличчя.

Падіння безпілотника у Підмосков'ї / Фото: Telegram-канал Mash

Агентство ТАРС із посиланням на авіаційні служби пише, що ввечері 27 травня літаки, що знаходилися на ешелонах на північному сході від Москви, тимчасово змінили курси зльотів та посадки. Ця зміна позначиться на прибуття рейсів.

Нагадаємо, Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами : з'явилися певні ознаки.

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