Французькі інструктори в Україні?: що відповіли у Парижі на заяву Сирського

Міністерство оборони Франції у коментарі журналістам повідомило, що це питання вивчається, але не підтвердило розгортання інструкторів.

Міністерство оборони Франції не підтверджує слова головкома ЗСУ Сирського про направлення французьких військових інструкторів до України.

Про це пишуть французькі видання AFP і BFM з посиланням на французьке Міноборони.

"Міністерство оборони (Франції. – Ред.) не називає точної дати та не підтверджує цю інформацію", – йдеться в повідомленні BFM.

У відомстві відповіли, що навчання українських військових іноземними інструкторами в Україні "є одним із напрямків, які обговорювалися" після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці лютого.

"Це напрямок ми продовжуємо вивчати спільно з українською стороною, зокрема, щоб зрозуміти їхні конкретні потреби", – зазначили у французькому Міноборони.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, що підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. Сирський заявив, що "вітає ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців".

Раніше президент Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядала введення військ, якби росіяни прорвали лінію фронту і Україна попросила про допомогу.

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