У Ростовській області РФ горить зерновий термінал у порту: відео

Саме через цей термінал вантажиться більшість краденого російськими загарбниками українського зерна.
У Ростовській області Росії 27 травня загорівся зерновий термінал у порту "Азов".
За даними місцевих ЗМІ, спалахнула транспортна стрічка в зерновому терміналі.
На опублікованих кадрах видно, як над кораблями підіймаються клуби чорного диму.
Як зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, саме через цей термінал вантажиться більшість краденого російськими загарбниками українського зерна.
Російські Telegram-канали пишуть, що пожежу вже загасили, проте про її наслідки не повідомляють.
Нагадаємо, Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами: з'явилися певні ознаки.
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