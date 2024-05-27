У Ростовській області РФ горить зерновий термінал у порту: відео

Саме через цей термінал вантажиться більшість краденого російськими загарбниками українського зерна.

У Ростовській області Росії 27 травня загорівся зерновий термінал у порту "Азов".

За даними місцевих ЗМІ, спалахнула транспортна стрічка в зерновому терміналі.

На опублікованих кадрах видно, як над кораблями підіймаються клуби чорного диму.

У Ростовській області РФ горить зерновий термінал у порту

Як зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, саме через цей термінал вантажиться більшість краденого російськими загарбниками українського зерна.

Російські Telegram-канали пишуть, що пожежу вже загасили, проте про її наслідки не повідомляють.

Нагадаємо, Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами: з'явилися певні ознаки.

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