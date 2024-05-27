В Ростовской области РФ горит зерновой терминал в порту: видео

Именно через этот терминал грузится большинство ворованного российскими захватчиками украинского зерна.
В Ростовской области России 27 мая загорелся зерновой терминал в порту "Азов".
По данным местных СМИ, загорелась транспортная лента в зерновом терминале.
На опубликованных кадрах видно, как над кораблями поднимаются клубы черного дыма.
Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, именно через этот терминал грузится большинство краденого российскими захватчиками украинского зерна.
Российские Telegram-каналы пишут, что пожар уже потушен, однако о его последствиях не сообщают.
Напомним, Украина, вероятно, готовится к обстрелам территории РФ дальнобойными ракетами: появились определенные признаки.
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