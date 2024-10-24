Подросток покончил с собой: родители парня судятся с владельцем чат-бота с ИИ

Хотя парень понимал, что общается с ИИ, но, несмотря на это, все равно развил эмоциональную привязанность к чат-боту.

В городе Орландо, расположенном в американском штате Флорида, 14-летний Сьюэлл Сетцер совершил самоубийство. Его мама Меган Гарсия считает, что именно ИИ-сервис Character.AI повлек за собой гибель ее сына и подала на разработчиков в суд.

Об этом пишет The New York Times.

Как указывает медиа, этот сервис позволяет создать кастомизированного чат-бота, который будет выдавать себя за определенного персонажа или человека. Покойный Сьюэлл выбрал себе персонажа Дейнерис Таргариен из саги "Игры Престолов". В течение месяцев подросток активно общался с героиней, называя ее именем "Дени". С ней он делился своими переживаниями и мыслями, и в частности упомянул, что желает себе укоротить жизнь. Хотя Сьюэлл понимал, что общается с искусственным интеллектом, но несмотря на это он развил эмоциональную привязанность к чат-боту. Некоторые сообщения были романтического и даже сексуального характера, но большая часть общения была в дружеской манере.

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СМИ пишет, что ни родители, ни друзья парня не знали о его увлечении ИИ-персонажем. Они видели, что подросток все чаще начал закрываться в себе и проводил еще больше времени со своим гаджетом, из-за чего успеваемость парня в школе сильно ухудшилась. Когда родители Сьюэлла отвели его к специалисту, тот поставил диагноз — тревога и разрушительное расстройство регуляции настроения. Несмотря на назначенные сеансы терапии, юноша предпочитал общение с ИИ-персонажем вплоть до самой гибели.

Журналисты указывают, что после трагедии мама парня решила судиться против Character.AI. В предварительном тексте иска она отметила, что технология компании-разработчика — "опасная и непроверенная", и направлена "обманом заставить клиентов выражать свои частные мысли и чувства". Также госпожа Гарсия добавляет, что именно чат-бот компании непосредственно причастен к доведению ее сына до самоубийства.

Медиа отмечает, что руководитель отдела доверия и безопасности в Character.AI Джерри Руоти заявил, что компания очень серьезно относится к безопасности своих пользователей, а также ищет пути развития для платформы. По его словам, что сейчас правила запрещают "пропаганду или изображение самоповреждений и самоубийств" и в дальнейшем будет появляться больше функций безопасности для несовершеннолетних пользователей.

В то же время в недавнем заявлении компании говорится, что будет введена функция — в случае, когда пользователь напишет фразы, связанные с самоповреждением или самоубийством, то будет автоматически появляться окно, которое направляет пользователя к Национальной линии предотвращения самоубийств США.

Напомним, в Азии мужчины стали жертвами романтической аферы, в которой использовали искусственный интеллект deepfake. Мошенники обманули своих жертв на 46 млн долларов.

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