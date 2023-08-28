Похороны Пригожина: в Кремле сделали неожиданное заявление

Будет ли на похоронах Путин – в Кремле пока не знают.

В Кремле пока не знают, в каком формате пройдут похороны главы "Вагнера" Евгения Пригожина, это решение зависит от его родственников.

Об этом заявил во время брифинга спикер российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 28 августа, передают ОМП.

"Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь, конечно, основываются на решении родственников", — сказал он, добавив, как только будет принято решение, оно будет обнародовано.

Песков также добавил, что в Кремле не знают дату похорон российского террориста.

Будет ли на них Путин, как заявил Песков, пока неизвестно.

Напомним, 27 августа следственный комитет России официально подтвердил гибель Пригожина. Впрочем, некоторые эксперты говорят об инсценировке гибели.

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