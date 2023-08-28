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Похорон Пригожина: у Кремлі зробили неочікувану заяву

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Похорон Пригожина: у Кремлі зробили неочікувану заяву

Очільник "Вагнера" Євген Пригожин. ФОТО: Associated Press

Чи буде на похороні Путін - у Кремлі поки не знають.

У Кремлі поки не знають, у якому форматі відбудеться похорон очільника "Вагнера" Євгена Пригожина, це рішення залежить від його родичів.

Про це заявив під час брифінгу речник російського президента Дмитро Пєсков у понеділок, 28 серпня, передають ЗМП.

"Такі рішення завжди приймаються разом із родичами і насамперед, звичайно, ґрунтуються на рішенні родичі", - сказав він, додавши, як тільки буде ухвалене рішення, воно буде оприлюднене.

Пєсков також додав, що у Кремлі не знають дату похорону російського терориста.

Чи буде на них Путін, як заявив Пєсков, поки невідомо. 

Нагадаємо, 27 серпня слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель Пригожина. Втім, деякі експерти говорять про інсценування загибелі.

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Дата публікації
Перегляди
5450
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