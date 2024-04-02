Появились спутниковые снимки после теракта в "Крокус Сити Холле"

Появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. На фото видно, что в результате пожара, возникшего после взрыва, крыша здания обрушилась, нанеся значительные разрушения.

Соответствующие снимки опубликовало "Крым.Реалии" со ссылкой на "Радио Свобода".

"По оценкам экспертов, возобновление концертного зала, у которого в результате пожара обрушилась крыша, будет стоить от 9 до 15 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Крокус Сити Холл к теракту / Фото: Радио Свобода

Крокус Сити Холл после теракта / Фото: Радио Свобода

Напомним, что вечером 22 марта несколько человек в камуфляжной форме устроили стрельбу в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", затем там произошел взрыв и начался пожар. По последним официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще 382 пострадали.

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