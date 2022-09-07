Правительственные сайты Японии атаковали российские хакеры

Власти Японии заявили, что российская группа хакеров Killnet подозревается в DDoS-атаке на правительственные сайты.

По информации Управления по цифровизации Японии, многочисленные сетевые системы правительства подверглись кибератакам из-за рубежа во второй половине дня во вторник, 6 сентября. В частности, был нарушен доступ к некоторым сайтам, включая портал e-Gov, предоставляющий административную информацию.

Об этом пишет NHK.

Впоследствии российская хакерская группа Killnet разместила сообщение, в котором взяла на себя ответственность за эту кибератаку.

Эта группа использовала метод DDoS в своих кибератаках в других странах. При DDoS-атаке посылаются большие объемы данных, что делает веб-сайты недоступными.

Напомним, украинские хакеры взломали телевидение в Крыму и запустили обращение Зеленского (видео).

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