Урядові сайти Японії атакували російські хакери

Влада Японії заявила, що російська група хакерів Killnet підозрюється у DDoS-атаці на урядові сайти.

За інформацією Управління з цифровізації Японії, численні мережеві системи уряду зазнали кібератаки з-за кордону у другій половині дня у вівторок, 6 вересня. Зокрема, було порушено доступ до деяких сайтів, включаючи портал e-Gov, який надає адміністративну інформацію.

Про це пише NHK.

Згодом російська група хакерів Killnet розмістила повідомлення, в якому взяла на себе відповідальність за цю кібератаку.

Ця група використовувала метод DDoS у своїх кібератаках в інших країнах. Під час DDoS-атаки надсилаються великі обсяги даних, що робить вебсайти недоступними.

Нагадаємо, українські хакери зламали телебачення в Криму та запустили звернення Зеленського (відео).

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