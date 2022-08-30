У торговому центрі окупованого Севастополя ввімкнули гімн України (відео)

У торговому центрі окупованого Севастополя 30 серпня прозвучав український гімн, що лунав у ефірі місцевого "Радіо Крим".

Місцеві пабліки повідомляють, що гімн України звучав кілька хвилин.

Про це пише проросійський Telegram-канал "ЧП / Севастополь", який опублікував відповідне відео.

"У ТЦ Севастополя – український гімн. На "Радіо Крим" сьогодні дивний плейлист", – йдеться в повідомленні.

"Функції програмного директора на себе взяв хтось зловмисний. У найкращих традиціях вайомінгського інциденту вдерся в ефір з гімном "сусідньої" держави. Акорди перемоги позвучали кілька хвилин і затихли", – додали автори заяви.

Нагадаємо, у Севастополі російські силовики затримали чоловіка за українську пісню.