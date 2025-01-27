Придумал идею для бизнеса: депутат в аэропортах воровал чемоданы и продавал их содержимое

Депутат считает, что видео с камер наблюдения в аэропорту Лиссабона могли быть сгенерированы искусственным интеллектом.

В Португалии депутат от ультраправой партии Chega! Мигель Арруда воровал чемоданы в аэропортах и, вероятно, продавал их содержимое через интернет-магазины.

Об этом пишет AFP.

Депутат Мигель Арруда был задержан в аэропорту Лиссабона по подозрению в краже чемоданов. На камерах видно, как он забирает чужой багаж и прячет его в свой чемодан.

Подозреваемый заявил, что его "публично распинают", а видеозаписи с камер наблюдения, по его мнению, могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Впоследствии депутат объявил о выходе из партии и подал ходатайство о снятии неприкосновенности. Прокуратура Португалии подтвердила, что "были приняты меры по расследованию".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаевской области депутат украл зерно, имитируя ракетный удар РФ.

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