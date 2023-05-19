Приспешник Путина заявил о радиоактивном облаке, направляющемся в Европу

По словам секретаря Совбеза РФ, в Польше уже "повышен уровень радиоактивности".

В пятницу, 18 мая, принадлежащий к ближайшему окружению Владимира Путина секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном в Украине привело к образованию радиоактивного облака, направляющегося в Европу.

Заявление приспешника президента государства-агрессора цитируют российские пропагандисты.

"В Польше уже наблюдается повышение уровня радиоактивности", — очевидно, находясь в бреду, утверждал секретарь Совбеза РФ, подхватив давнюю тему о том, что Соединенные Штаты также "разрабатывают и применяют химическое и биологическое оружие на территории Украины".

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Как известно, Великобритания действительно осуществила поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, опровергнув предварительные истерические заявления России, которые приравнивали их к "ядерному оружию". Британское Министерство обороны заявило, что бронебойные снаряды с обедненным ураном имеют очень низкий риск радиоактивного заражения.

“Британские военные десятилетиями использовали обедненный уран для бронебойных снарядов. Россия это знает и намеренно пытается дезинформировать. Независимое исследование ученых из таких учреждений как Королевское общество установило, что влияние на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном является минимальным”, – говорится в заявлении министерства.

Обеденный уран слабо радиоактивен в твердом состоянии. Но поскольку он почти вдвое плотнее свинца, его используют для изготовления боеприпасов, которые могут пробивать броню. Такая оболочка может проходить сквозь жесткие предметы, затем выпускать пары, которые впоследствии оседают на землю в виде слабо радиоактивной пыли.

Напомним, ранее глава Тернопольской ОВА Владимир Труш опроверг заявления российских террористов о том, что оккупанты ракетными обстрелами "уничтожили в Тернополе снаряды с обедненным ураном".

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