Продолжают ли США делиться разведданными с Украиной — CNN

Со ссылкой на собственные источники телерадиокомпания заявила, что разведданные в Украину поступают.

Соединенные Штаты на 4 марта продолжают делиться разведданными с Украиной, несмотря на приостановку военной помощи.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

"По состоянию на утро вторника Соединенные Штаты продолжают делиться разведывательной информацией с Украиной", — говорится на CNN.

Между тем, президент США Дональд Трамп приказал приостановить поставки американской военной помощи Киеву. В Польше это официально подтвердили. Так, польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что информация о приостановлении военной помощи для Украины от США соответствует действительности.

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