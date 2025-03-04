Чи продовжують США ділитися розвідданими з Україною — CNN

Із посиланням на власні джерела телерадіокомпанія заявила, що розвіддані до України надходять.

Сполучені Штати станом на 4 березня продовжують ділитися розвідданими з Україною, незважаючи на призупинення військової допомоги.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє CNN.

"Станом на ранок вівторка Сполучені Штати продовжують ділитися розвідувальною інформацією з Україною", — йдеться на CNN.

Тим часом президент США Дональд Трамп наказав призупинити поставки американської військової допомоги Києву. У Польщі це офіційно підтвердили. Так, польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що інформація про призупинення військової допомоги для України від США відповідає дійсності.

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