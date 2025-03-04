Трамп виступить у Конгресі: Fox News розкрив, про що говоритиме президент США

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, ця подія стане "обов’язковим для перегляду телешоу".

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 4 березня, вперше за свій другий термін звернеться до Конгресу на спільному засіданні. Його промова, яка має назву "Відродження американської мрії", стане своєрідним підсумком перших тижнів його перебування при владі та окреслить подальші плани адміністрації.

Як повідомляють джерела Fox News Digital, у промові буде чотири ключові блоки:

Досягнення Трампа як на внутрішньополітичній арені, так і на міжнародному рівні; Дії адміністрації у сфері економіки та боротьби з інфляцією; План збільшення фінансування на безпеку кордонів та депортацію нелегальних мігрантів; Міжнародна політика, включно з врегулюванням війни в Україні та звільненням заручників у Газі.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, ця подія стане "обов’язковим для перегляду телешоу".

"Президент Трамп досяг за один місяць більшого, ніж будь-який інший президент за чотири роки, і відродження американської мрії йде повним ходом", – заявила вона.

Внутрішня політика: економіка та безпека кордонів

Очікується, що Трамп торкнеться теми боротьби з економічною кризою, яка, за його словами, була спричинена адміністрацією Байдена. Він розповість про вже здійснені кроки, а також про плани подальшого відродження виробництва та розвитку енергетичного сектору.

Зокрема, президент США згадає про 1,7 трильйона доларів інвестицій у виробництво, технології штучного інтелекту та інші ключові галузі.

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Крім того, Трамп має намір наполягати на збільшенні фінансування для посилення безпеки кордонів, що включає депортацію нелегальних мігрантів та продовження будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Міжнародна політика: Україна, Близький Схід та мир у світі

Очікується, що Трамп представить свої плани щодо припинення війни в Україні. Деталі його ініціативи поки що не розголошуються, але відомо, що він веде активні переговори щодо цього питання.

Також у виступі йтиметься про зусилля адміністрації з визволення заручників, захоплених у Газі, а також про більш широку стратегію "відновлення миру у світі".

"Я розповім усе як є" – Трамп про майбутній виступ

За день до виступу Трамп анонсував свою промову у соцмережі Truth Social, написавши:

"Завтрашній вечір буде важливим. Я розповім усе як є!"

Представник Білого дому, коментуючи цей допис, заявив Fox News Digital:

"Як завжди, президент Трамп буде реальний і говоритиме правду".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступить із першою промовою до Конгресу 4 березня о 21:00 за східним часом. У Києві це звернення буде о 04:00 наступного дня, оскільки різниця в часі складає 7 годин.

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