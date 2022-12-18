Путин дал неожиданную оценку происходящим в мире изменениям

В воскресенье, 18 декабря, Владимир Путин записал видеообращение к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи, в котором заговорил об изменениях в России и во всем мире.

Об этом сообщают российские пропагандисты, публикуя видео этой речи лидера государства-агрессоры.

По словам Путина, он верит, что все изменения — к лучшему. Также он заявил, что кремлевские власти якобы пытаются "сделать мир более справедливым".

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“Верю, что это изменения к лучшему. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым — таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, уважать своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации независимо от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит”, — цитируют президента России пропагандисты.

Напомним, Кремль разослал поручение подконтрольным СМИ "отбеливать" диктатора Владимира Путина участием в "бессмысленных мероприятиях", таких как открытие индюшачьей фермы или отремонтированной магистрали.

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