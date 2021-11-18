Путин и Байден намерены поговорить об Украине и НАТО

Путин и Байден намерены поговорить об Украине и НАТО

Онлайн-встреча президентов США и России может состояться в этом году.

В Кремле подтвердили подготовку к проведению переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, которая может пройти в формате онлайн-встречи еще в этом году.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 18 ноября, в комментарии российскому "Первому каналу".

По его словам, конкретных сроков этой встречи еще нет, однако уже состоялся предварительный разговор по этому поводу между секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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"Разговор состоялся для сверки часов по основным вопросам в духе Женевы (женевского саммита Путина и Байдена в июне этого года — ТСН) и в контексте подготовки возможных контактов на самом высоком уровне", — сказал Песков.

Установленных сроков этих запланированных контактов нет, они зависят от графиков двух президентов и того, какой именно формат переговоров они выберут — онлайн или при личной встрече.

Представитель Кремля также добавил, что темами переговоров Путина и Байдена станут, в частности, Украина и НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Донбассе пока "далек от разрешения", а также традиционно обвинил Украину в нарушении Минских соглашений.

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