Путін та Байден збираються поговорити про Україну та НАТО

Путін та Байден збираються поговорити про Україну та НАТО

Онлайн-зустріч президентів США та Росії може відбутися ще цього року.

У Кремлі підтвердили підготовку до проведення переговорів президента РФ Володимира Путіна та лідера США Джо Байдена, яка може відбутися у форматі онлайн-зустрічі ще цього року.

Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у четвер, 18 листопада, у коментарі російському “Першому каналу”.

За його словами, конкретних термінів цієї зустрічі ще немає, однак уже відбулася попередня розмова з цього приводу між секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Також читайте У Путіна відповіли, чи готується вторгнення РФ до України

“Розмова відбулася для звірки годинників з основних питань у дусі Женеви (женевського саміту Путіна і Байдена у червні цього року, - ТСН) і в контексті підготовки можливих контактів на найвищому рівні", - сказав Пєсков.

Встановлених термінів цих запланованих контактів ще немає, вони залежать від графіків двох президентів і того, який саме формат переговорів вони виберуть — онлайн чи при особистій зустрічі.

Речник Кремля також додав, що темами переговорів Путіна та Байдена стануть, зокрема, Україна та НАТО.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що конфлікт на Донбасі поки "далекий від вирішення", а також традиційно звинуватив Україну в порушенні Мінських угод.

Читайте також: