Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры и подпишут ряд документов.

Российский диктатор Владимир Путин летит к лидеру Китая Си Цзиньпину. Визит намечен на 16-17 мая.

Об этом сообщили в Кремле, передают российские пропагандисты.

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Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры и подпишут ряд документов. На какие темы – в Кремле не раскрыли деталей.

"Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия лет культуры двух стран", — говорится в заявлении.

Кроме того, российский диктатор намерен встретиться с премьером Государственного совета КНР.

Напомним, Китай и страны Глобального Юга перед саммитом мира в Швейцарии провели переговоры о войне в Украине. О чем договорились — читайте ЗДЕСЬ.

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