Путин летит к китайскому другу Си Цзиньпину на переговоры

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры и подпишут ряд документов.
Российский диктатор Владимир Путин летит к лидеру Китая Си Цзиньпину. Визит намечен на 16-17 мая.
Об этом сообщили в Кремле, передают российские пропагандисты.
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры и подпишут ряд документов. На какие темы – в Кремле не раскрыли деталей.
"Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия лет культуры двух стран", — говорится в заявлении.
Кроме того, российский диктатор намерен встретиться с премьером Государственного совета КНР.
Напомним, Китай и страны Глобального Юга перед саммитом мира в Швейцарии провели переговоры о войне в Украине. О чем договорились — читайте ЗДЕСЬ.
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