Путін летить до китайського друга Сі Цзіньпіна на переговори

Путін і Сі Цзіньпін проведуть переговори та підпишуть низку документів.

Російський диктатор Володимир Путін летить до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Візит запланований на 16-17 травня.

Про це повідомили у Кремлі, передають російські пропагандисти.

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Зазначається, що Путін і Сі Цзіньпін проведуть переговори та підпишуть низку документів. На які теми - у Кремлі не розкрили деталей.

"Путін і Сі Цзіньпін візьмуть участь у церемонії з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття Років культури двох країн", - йдеться у заяві.

Окрім того, російський диктатор також має намір зустрітися із прем'єром Державної ради КНР.

Нагадаємо, Китай та країни Глобального Півдня перед самітом миру у Швейцарії провели переговори про війну в Україні. Про що домовились - читайте ТУТ.

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