Путін летить до китайського друга Сі Цзіньпіна на переговори

Путін і Сі Цзіньпін проведуть переговори та підпишуть низку документів.
Російський диктатор Володимир Путін летить до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Візит запланований на 16-17 травня.
Про це повідомили у Кремлі, передають російські пропагандисти.
Зазначається, що Путін і Сі Цзіньпін проведуть переговори та підпишуть низку документів. На які теми - у Кремлі не розкрили деталей.
"Путін і Сі Цзіньпін візьмуть участь у церемонії з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття Років культури двох країн", - йдеться у заяві.
Окрім того, російський диктатор також має намір зустрітися із прем'єром Державної ради КНР.
Нагадаємо, Китай та країни Глобального Півдня перед самітом миру у Швейцарії провели переговори про війну в Україні. Про що домовились - читайте ТУТ.
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