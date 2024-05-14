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Путін летить до китайського друга Сі Цзіньпіна на переговори

Путін летить до китайського друга Сі Цзіньпіна на переговори

Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін / Фото: Associated Press

Путін і Сі Цзіньпін проведуть переговори та підпишуть низку документів.

Російський диктатор Володимир Путін летить до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Візит запланований на 16-17 травня.

Про це повідомили у Кремлі, передають російські пропагандисти.

Зазначається, що Путін і Сі Цзіньпін проведуть переговори та підпишуть низку документів. На які теми - у Кремлі не розкрили деталей. 

"Путін і Сі Цзіньпін візьмуть участь у церемонії з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття Років культури двох країн", - йдеться у заяві.

Окрім того, російський диктатор також має намір зустрітися із прем'єром Державної ради КНР.

Нагадаємо, Китай та країни Глобального Півдня перед самітом миру у Швейцарії провели переговори про війну в Україні. Про що домовились - читайте ТУТ.

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