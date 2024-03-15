Путин отреагировал на события в Курской и Белгородской областях

Диктатор заявил, что это якобы сделано с целью сорвать "выборы".
Российский диктатор Путин заявил, что события в Белгородской и Курской областях "не останутся безнаказанными".
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Он заявил, что "киевский режим" хочет "запугать людей" с целью сорвать его "выборы".
"Это нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов уничтожаются нашими средствами ПВО", — заявила диктатор.
Путин также заявил о пострадавших среди мирного населения.
"Всем им и их семьям будет предоставлена вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся", — заявил он.
Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ бомбит села, в которые вошли российские добровольцы.
Кроме того, мы ранее информировали, что жители Белгородской и Курской областей призывали эвакуироваться.
Читайте также: