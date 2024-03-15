Путін відреагував на події у Курській та Бєлгородській областях

Диктатор заявив, що це нібито зроблено з метою зірвати "вибори".

Російський диктатор Путін заявив, що події в Бєлгородській і Курській областях "не залишаться безкарними".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Він заявив, що "київський режим" хоче "залякати людей", з метою зірвати його "вибори".

"Це завдавання ударів по мирних населених пунктах на території Росії. Близько 95% ракет і снарядів знищуються нашими засобами ППО", - заяви диктатор.

Путін також заявив про постраждалих серед мирного населення.

"Усім їм та їхнім сім'ям буде надано всю необхідну допомогу і підтримку. Безкарними ці удари противника не залишаються і не залишаться", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ бомбить села, до яких зайшли російські добровольці.

Крім того, ми раніше інформували, що жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.

Читайте також: