Путін відреагував на події у Курській та Бєлгородській областях

Диктатор заявив, що це нібито зроблено з метою зірвати "вибори".
Російський диктатор Путін заявив, що події в Бєлгородській і Курській областях "не залишаться безкарними".
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
Він заявив, що "київський режим" хоче "залякати людей", з метою зірвати його "вибори".
"Це завдавання ударів по мирних населених пунктах на території Росії. Близько 95% ракет і снарядів знищуються нашими засобами ППО", - заяви диктатор.
Путін також заявив про постраждалих серед мирного населення.
"Усім їм та їхнім сім'ям буде надано всю необхідну допомогу і підтримку. Безкарними ці удари противника не залишаються і не залишаться", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ бомбить села, до яких зайшли російські добровольці.
Крім того, ми раніше інформували, що жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.
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