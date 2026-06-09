Зеленский о Путине / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин лжет и играет в игры с Трампом и Белым домом.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Путин лжет и играет в игры с Трампом

Президент Зеленский заявил, что трудно сказать, может ли что-то сработать в переговорах Трампа и Путина. Он добавил, что нужно любым способом использовать все возможности дипломатии.

Реклама

«Я не хочу ни соглашаться, ни перечить Трампу, потому что у него свои отношения с Путиным. Но я всегда говорил, что нельзя доверять Путину и России. Всему этому кругу людей», — объяснил Зеленский.

Также Зеленский добавил, что не знает, можно ли будет доверять кому-нибудь из россиян завтра.

«Мы не знаем, что будет дальше — кто будет после Путина. Это важно. Я всегда говорил президенту Трампу, что Путин лжет. Он играет в игры с Трампом, Белым домом и американским обществом. Но, Боже, благослови Америку, которая сильно поддерживает Украину», — ответил на вопрос журналистки Владимир Зеленский.

Мирные переговоры с РФ: последние новости

Напомним, Кремль продолжает отклонять предложения по прямым мирным переговорам с Украиной. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева заморозить линию столкновения и возобновить диалог, передав соответствующие условия через посредника Романа Абрамовича и опубликовав открытое письмо Владимиру Путину.

Реклама

Эту инициативу также поддержали лидеры Великобритании, Франции и Германии, предложив условия для справедливого мира.

Однако российский диктатор отклонил предложение встречи на уровне лидеров, а представители Госдумы РФ назвали совместное украинско-европейское заявление «неприемлемым». Там заявили, что Россия планирует воевать до достижения западных границ Украины.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров пытается манипулировать ситуацией. Он апеллирует к якобы достигнутым в августе 2025 года договоренностям из США на саммите на Аляске. В ISW отмечают, что Москва намеренно использует отсутствие публичных деталей об этих «договоренностях», чтобы создать ложное впечатление, будто именно она стремится к переговорному процессу.

Новости партнеров