"Разберись с проблемами, плешивый": "вагнеровец" жестко обратился к Путину (видео)

У "вагнеровцев" все больше претензий к президенту РФ Владимиру Путину. Так один из них записал видео, в котором подверг критике российского диктатора.

Видео распространили в Сети.

Мужчина жалуется, что Путин оставил искалеченных в боях с Украиной "вагнеровцев" на произвол судьбы: у них нет ни работы, ни пенсии. Сам "вагнеровец" признался, что пошел воевать за интересы диктатора из тюрьмы и потерял на войне один глаз.

"Из тюрьмы пошел за вас воевать, за вашу страну, которая мне ничего не предоставила и ничего не дает. У меня тяжелое ранение. У меня нет одного глаза, другое прооперировано. Мне не выдают пенсию и не берут никуда на работу. Вы, будьте добры, отнеситесь к людям, к мужикам, к настоящим воинам ЧВК "Вагнер" так, как мы отнеслись к вам", — заявил оккупант.

"Вагнеровец" выдвинул претензии Путину

Он обвинил Путина, что тот, мол, не может навести порядок в стране.

"Разберись с этими проблемами! С медицинскими, милицией, со всеми вообще... Мы защитили свою страну, искупили вину. Хоть мы и зеки, но мы не зеки! Мы самый справедливый народ. Мы кому-нибудь докажем, даже тебе, плешивый, докажем, что мы – респект и уважуха, "Вагнер" – сила", — испугал боевик Путина.

Напомним, боевики террористической группировки "Вагнер" заявили, что они будут мстить российскому диктатору Путину за гибель их лидера Евгения Пригожина.

Вагнеровец обратился к Путину с претензиями

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