"Розберися з проблемами, плішивий": "вагнерівець" жорстко звернувся до Путіна (відео)

У "вагнерівців" все більше претензій до президента РФ Володимира Путіна. Так один з них записав відео, в якому розкритикував російського диктатора.

Відео поширили у Мережі.

Чоловік скаржиться, що Путін залишив покалічених у боях з Україною "вагнерівців" напризволяще: у них немає ні роботи, ні пенсії. Сам "вагнерівець" зізнався, що пішов воювати за інтереси диктатора з в'язниці і втратив на війні одне око.

"З в'язниці пішов за вас воювати, за вашу країну, яка мені нічого не надала і нічого не надає. У мене важке поранення. У мене немає одного ока, друге проопероване. Мені не видають пенсію і не беруть нікуди на роботу. Ви, будьте ласкаві, поставтеся до людей, до мужиків, до справжніх воїнів ПВК "Вагнер" так, як ми поставилися до вас", - заявив окупант.

"Вагнерівець" висунув претензії Путіну

Він звинуватив Путіна, що той, мовляв, не може навести лад в країні.

"Розберися з цими проблемами! З медичними, міліцією, з усіма взагалі... Ми захистили свою країну, спокутали провину. Хоч ми і зеки, але ми не зеки! Ми найсправедливіший народ. Ми будь-кому доведемо, навіть тобі, плішивий, доведемо, що ми - респект і уважуха, "Вагнер" - сила", - налякав бойовик Путіна.

Нагадаємо, бойовики терористичного угруповання "Вагнер" заявили, що вони будуть мститися російському диктатору Путіну за загибель їхнього лідера Євгена Пригожина.

Вагнерівець звернувся до Путіна з претензіями

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