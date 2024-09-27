РФ держит в море корабли с "Калибрами": сколько ракет угрожают Украине

Вражеские ракетоносители зафиксированы в Черном и Средиземном морях.

На 27 сентября в Черном и Средиземном морях находятся шесть российских кораблей. Часть из них – носители ракет "Калибр".

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

В Черном море находятся три российских корабля, два из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находится один российский корабль-носитель ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Черному морю – шесть судов, из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю – два судна, из них одно двигалось из пролива Босфор.

Отмечается, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Российские корабли, находящиеся в морях по состоянию на 27 сентября/Инфографика: ВМС ВСУ

Напомним, накануне военный аналитик, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предупредил, что РФ может прибегнуть к мощной массированной ракетной атаке по Украине уже в ближайшие дни. Максимум – неделями.

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