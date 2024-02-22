РФ и Беларусь планируют масштабные военные учения: когда и где они будут проходить

Россия и Беларусь планируют в 2025 году провести масштабные совместные военные учения на территории последней.

Россия и Беларусь в 2025 году хотят провести совместные учения "региональной группировки войск" на территории РБ, которые должны были состояться в 2023 году.

Об этом заявил Министр обороны Виктор Хренин в интервью российским пропагандистам.

По его словам, решение о проведении совместных учений на территории Беларуси или РФ раз в два года было принято в 2009 году. Они проводились в форматах совместных стратегических (оперативно-стратегических) учений ("Запад-2009", "Запад-2013", "Запад-2017", "Запад-2021") и совместных оперативных учений (СОУ — "Щит Союза-2011"), "Щит Союза-2015", "Щит Союза-2019" и др.).

"Другими словами, каждые два года проводились учения "Запад" или "Щит Союза". Исходя из установленной очередности, в 2023 году должны были состояться учения "Щит Союза". Они были запланированы на 22-26 сентября, однако их отменили. В 2024 году проведение совместных учений (оперативных/стратегических) РБ и РФ не анонсировалось. Соответственно, проведение одних учений раз в два года было пропущено", — пишет "MotolkoHelp".

По данным ресурса, с 10 по 20 февраля 2022 года на территории Беларуси проходили внеплановые СОУ "Союзная решимость-2022", и через четыре дня после их окончания Россия вторглась в Украину.

Исходя из того, что в прошлом году "Щит Союза-2023" не состоялись, издание предполагает, что учения в 2025 году на территории Республики Беларусь могут не состояться. Причина – война в Украине.

"В РФ может просто не хватить солдат и на войну, и на учения. Можно еще вспомнить проходившие в сентябре 2023 в РБ учения ОДКБ "Боевое братство-2023", в которых принял участие очень скромный по численности российский контингент. Однако даже если учения в 2025 год не будут отменены, все перемещения войск на территории РБ будут тщательно отслеживаться для неповторения февраля 2022 года", — говорится в публикации.

Напомним, ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин пожаловался, что Украина у их границы собрала ударную группировку численностью 112-114 тыс. человек.

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