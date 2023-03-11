Россия намерена продать Ирану истребители Су-35

Иран заявил, что заключил соглашение с Россией о покупке самолетов Су-35.

Иран достиг соглашения о покупке истребителей Су-35 у России на фоне углубления оборонного сотрудничества между двумя странами.

Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на государственные СМИ страны.

Отмечается, что попавшие под санкции военно-воздушные силы Ирана имеют устаревший парк авиации, и для них существует проблема относительно покупки запасных частей для содержания своих военных самолетов.

Так, Тегеран заявил, что после ирано-иракской войны 1980-1988 гг. они стали обращаться к другим странам с просьбой приобрести истребители. Затем Иран заявил, что "Россия объявила, что готова их продать" по истечении в октябре 2020 года срока действия ограничений на приобретение Ираном обычных вооружений в соответствии с Резолюцией ООН. Речь идет об истребителях Су-35.

Поэтому в прошлом году Тегеран начал налаживать прочные связи с Москвой в разных областях, в частности военной. Такая информация появилась на фоне заявлений Киева о передаче России беспилотников из Ирана, которые оккупанты применяют для ударов по Украине.

В свою очередь, Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу роста военного сотрудничества между Ираном и Россией, а представитель Пентагона Джон Кирби в декабре 2022 года предупредил, что Россия, вероятно, таки продаст Ирану свои истребители.

Тогда Кирби утверждал, что иранские пилоты учились управлять военными самолетами в России, и что Тегеран может получить авиацию уже в течение 2023 года, что "существенно усилит ВВС Ирана по сравнению с его соседями по региону".

Сейчас у Ирана преимущественно российские истребители МиГ и Су советских времен, а также некоторые китайские самолеты, в частности F-7. Американские истребители F-4 и F-5, созданные еще до Исламской революции 1979 года, также являются частью иранского флота.

Напомним, ранее стало известно, что Россия вывезла из Ирана 200 контейнеров с оружием. В общей сложности это около 100 млн патронов и 300 тысяч снарядов.

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