Росія збирається продати Ірану винищувачі Су-35

Іран заявив, що уклав угоду з Росією про купівлю літаків Су-35.

Іран досяг угоди про купівлю винищувачів Су-35 у Росії, на тлі поглиблення оборонної співпраці між двома країнами.

Про це пише Yahoo News з посиланням на державні ЗМІ країни.

Зазначається, що військово-повітряні сили Ірану, що потрапили під санкції, мають застарілий парк авіації, і для них існує проблема щодо купівлі запасних частин для утримування своїх військових літаків.

Так, Тегеран заявив, що після ірано-іракської війни 1980-1988 рр. вони почали звертатися до інших країн з проханням придбати винищувачі. Згодом Іран заявив, що "Росія оголосила, що готова їх продати" після закінчення в жовтні 2020 року терміну дії обмежень на придбання Іраном звичайних озброєнь відповідно до Резолюції ООН. Йдеться про винищувачі Су-35.

Тож минулого року Тегеран почав налагоджувати міцні зв’язки з Москвою в різних сферах, зокрема військовій. Така інформація з'явилася на тлі заяв Києва про передавання Росії безпілотників з Ірану, які окупанти застосовують для ударів по Україні.

Своєю чергою, Сполучені Штати висловили занепокоєння через зростання військової співпраці між Іраном і Росією, а речник Пентагону Джон Кірбі в грудні 2022 року попередив, що Росія, ймовірно, таки продасть Ірану свої винищувачі.

Тоді Кірбі стверджував, що іранські пілоти навчалися керувати військовими літаками в Росії, і що Тегеран може отримати авіацію вже протягом 2023 року, що "суттєво посилить ВПС Ірану порівняно з його сусідами по регіону".

Зараз Іран має переважно російські винищувачі МіГ і Су радянських часів, а також деякі китайські літаки, зокрема F-7. Певні американські винищувачі F-4 і F-5, створені ще до Ісламської революції 1979 року, також є частиною іранського флоту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія вивезла з Ірану 200 контейнерів зі зброєю. Загалом, це близько 100 млн набоїв та 300 тисяч снарядів.

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