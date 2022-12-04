Россиянина обвинили в "дискредитации" армии из-за сна о Зеленском

Опубликованное жителем российской Читы Иваном Лосевым в соцсети Instagram описание сна о ВСУ и украинском президенте Владимире Зеленском стало основанием для административного протокола по статье о "дискредитации" российской армии.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, опубликовав фото материалов дела.

Как свидетельствуют документы, донос на Лосева написал оперуполномоченный УФСБ РФ по Забайкальскому краю старший лейтенант Д.В. Волков.

Сотрудник российской спецслужбы обратил внимание на его пост в соцсети, в котором упоминаются ВСУ и президент Зеленский.

"Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то... лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским. Всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня, и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!", я ему отвечаю: "Героям слава!". Зеленский радостно хлопает меня по плечу и говорит: "Так, отпустите его, всех остальных расстрелять". И в этот момент я просыпаюсь, не успев сделать с ним фотку", — говорится в сообщении, скрин которого опер ФСБ приобщил как доказательство.

Фото: из соцсетей

Фото: Фото из социальных сетей

Как сообщил сам Иван Лосев, судя по материалам дела, за его публичными сообщениями ФСБ следила еще с мая 2022 года. Кроме описания сна, он выкладывал в Instagram посты о мобилизации и войне с более резкими высказываниями, но они были проигнорированы.

Напомним, в российской Казани девушку, вышедшую на пикет с плакатом "Я люблю своего папу", признали виновной в "дискредитации" армии.

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