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Российские наемники уходят из Мали и возвращаются в РФ
Российские наемники из ЧВК «Вагнер» присутствовали в Мали с 2021 года, туда позвала их военная хунта «для безопасности».
Наемники российского ЧВК «Вагнер » объявили о том, что «завершают основную миссию» в африканской стране Мали и возвращаются в РФ.
Об этом пишет BBC.
Наемники не стали уточнять, останутся ли действовать на территории Мали их конкуренты так называемого «Африканского корпуса», непосредственно связанного с Минобороны РФ.
Наемники ЧВК «Вагнер» появились в Мали за несколько месяцев до начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.
Напомним, в Мали во время нападения связанной с «Аль-Каидой» группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» погибли несколько российских наемников, принадлежащих к группировке ЧВК «Вагнер».
С 2012 года в Мали — нестабильная политическая ситуация. Действующее правительство пришло к власти путем переворота в 2020 году, его организовал командир спецбатальона Ассими Гойта, устранивший президента Ибрагима Бубакара Кейту. Хунту поддерживает Россия, в частности, с помощью вооруженных структур, связанных с ЧВК «Вагнер».
После мятежа часть наемников ЧВК «Вагнер» не заключили контракт с Министерством обороны РФ, а отправились в Африку, где группировка участвовала в боевых действиях.