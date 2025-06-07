Російські найманці забираються з Малі та повертаються до РФ

Найманці російської ПВК «Вагнер» / © із соцмереж

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Найманці російської ПВК «Вагнер» оголосили про те, що «завершують основну місію» в африканській країні Малі та повертаються до РФ.

Про це пише ВВС.

Найманці не стали уточнювати, чи залишаться діяти на території Малі їхні конкуренти з так званого «Африканського корпусу», безпосередньо пов’язаного з Міноборони РФ.

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Найманці ПВК «Вагнер» з’явилися в Малі за кілька місяців до початку повномасштабного російського вторгнення до України 2022 року.

Нагадаємо, у Малі під час нападу пов’язаного з «Аль-Каїдою» угруповання «Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін» загинули кілька російських найманців, які належать до угруповання ПВК «Вагнер».

Від 2012 року в Малі — нестабільна політична ситуація. Чинний уряд прийшов до влади шляхом перевороту 2020 року, його організував командир спецбатальйону Ассімі Гойта, який усунув президента Ібрагіма Бубакара Кейту. Хунту підтримує Росія, зокрема за допомогою озброєних структур, пов’язаних із ПВК «Вагнер».

Після заколоту частина найманців ПВК «Вагнер» не уклали контракт із Міністерством оборони РФ, а вирушили до Африки, де угруповання брало участь у бойових діях.

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