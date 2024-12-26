Румыния закрывает десятки КПП на границе: когда и почему это произойдет

В МВД страны сообщили, что речь идет о пунктах пропуска на границе с Венгрией и Болгарией.

В Румынии с 1 января 2025 года прекратят функционирование 30 пунктов пропуска на ее границах. Речь идет об отмене пограничного контроля на въезде/выезде в другие страны Евросоюза из-за получения статуса полноправного члена Шенгенской зоны.

Об этом пишет Digi24.

В Министерстве внутренних дел Румынии сообщили, что 30 пунктов пропуска на границе с Болгарией и Венгрией закроют уже в первый день нового года, но выборочные проверки документов пока могут проводиться.

Соответствующее решение, согласно которому в состав Шенгенской зоны приняли Румынию и Болгарию, Совет ЕС принял еще 12 декабря.

Напомним, после вступления решения о включении в Шенгенскую зону, в Румынии и Болгарии будет отменен контроль на внутренних воздушных и морских границах.

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