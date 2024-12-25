Китай учится на примере боевых действий в Украине – западные аналитики

Война в Украине — это не просто отдаленный конфликт для Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Китайские военные рассматривают его как лабораторию боевых действий в реальном времени и объект для изучения в собственных стратегических целях.

Об этом пишет Defense One.

Массированные дроновые атаки и способы радиоэлектронной борьбы методично анализируются и адаптируются для создания собственной стратегии НОАК, которая будет использоваться в будущем – на Тайване, в Гималаях или за их пределами.

"Конфликт в Украине подчеркнул решающую роль БПЛА в современной войне, особенно в сборе разведданных, точном наведении и подавлении обороны противника", – отмечают авторы статьи.

НОАК реагирует, стремясь разрабатывать и совершенствовать различные типы беспилотников, включая дешевые дроны-камикадзе для массированных атак и FPV-дроны, эффективные для разведки и ударов на близком расстоянии.

Кроме того, недавно в Китае объявили общенациональный конкурс на разработку сверхбюджетных дронов, способных осуществлять автономную навигацию, точное наведение, интеграцию средств радиоэлектронной борьбы, разведку на большом расстоянии, координацию роя БПЛА и логистическую поддержку.

Эта стратегия соответствует более широким целям Пекина по достижению технологического превосходства и оперативной готовности к "войне с высокими ставками". В частности, Китай поощряет тактику "интеллектуальных боевых действий", подчеркивая роль дронов в создании оперативного взаимодействия в реальном времени между подразделениями.

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Стратегия НОАК в сфере применения БПЛА рассматривает системы координации на основе искусственного интеллекта, которые позволят дронам сотрудничать в области точного наведения и воспрещения доступа без прямого участия человека. НОАК также стремится использовать дроны для постоянного наблюдения, картирования поля боя и расширения возможностей непрямого огня.

"Эти усилия демонстрируют преобразующий подход к тактической войне", – отмечают авторы статьи.

Китайские военные также рассматривают интеграцию БПЛА как ключ к увеличению выживаемости наземных войск. Вдохновленная использованием Украиной беспилотных наземных транспортных средств для логистики, разведки и ведения боевых действий, НОАК представила логистические UGV, которые могут перевозить полезные грузы, эвакуировать раненых и оказывать поддержку в ближнем бою. Она также тестирует вооруженные UGV с системами наведения на основе ИИ для городских боев и защиты периметра. В сообщениях подчеркивается необходимость оснащения UGV передовыми датчиками и средствами связи, чтобы их можно было интегрировать в более широкие операции с БПЛА и пилотируемой техникой.

Кроме того Китай модернизирует свою бронетехнику, оснащая ее многослойной системой обороны, рассчитанной на противодействие дронам и противотанковым ракетам с учетом технологических решений, применяемых на поле боя в Украине.

Издание подчеркивает, что все эти изменения указывают на серьезное намерение Китая учиться на чужих войнах, что является историческим признаком успешных военных реформ.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Китай быстрыми темпами наращивает свой ядерный арсенал. В течение последнего года страна произвела не менее 100 новых боеголовок, и в настоящее время ее арсенал насчитывает более 600 единиц.

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